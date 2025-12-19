ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

950 тона хуманитарна помощ пътува от Кипър за Газа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21946084 www.24chasa.bg

За първи път от 1980 г. ще има пилот с №41 във Формула 1

680
Арвид Линдблад

За първи път от 46 години във Формула 1 ще участва пилот с №41 на автомобила. С такъв ще стартира новобранецът в Racing Bulls Арвид Линдблад. 

През 1980 г. Джоф Лийс се класира на последното 24-о място в квалификацията за Гран при на Холандия, а после в състезанието отпада в 21-ата обиколка. 

С №41 неуспешни квалификации са записвали Йоахим Винкелкок и Яник Далмас през 1989 г. В тренировки са карали Сакон Ямамото и Франк Монтани, а Сюзи Волф го направи с автомобил на "Уилямс" през 2014-2015 г. 

Новият световен шампион Ландо Норис ("Макларън") си избра №1. Макс Верстапен ще кара с любимия си №3. За това обаче бе необходимо съгласие от Даниел Рикиардо, който държи правата върху този номер до края на следващата година. 

Арвид Линдблад

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата