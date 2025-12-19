За първи път от 1980 г. ще има пилот с №41 във Формула 1

За първи път от 46 години във Формула 1 ще участва пилот с №41 на автомобила. С такъв ще стартира новобранецът в Racing Bulls Арвид Линдблад.

През 1980 г. Джоф Лийс се класира на последното 24-о място в квалификацията за Гран при на Холандия, а после в състезанието отпада в 21-ата обиколка.

С №41 неуспешни квалификации са записвали Йоахим Винкелкок и Яник Далмас през 1989 г. В тренировки са карали Сакон Ямамото и Франк Монтани, а Сюзи Волф го направи с автомобил на "Уилямс" през 2014-2015 г.

Новият световен шампион Ландо Норис ("Макларън") си избра №1. Макс Верстапен ще кара с любимия си №3. За това обаче бе необходимо съгласие от Даниел Рикиардо, който държи правата върху този номер до края на следващата година.