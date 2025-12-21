Звездата на Мароко Зиеш се оправи за първенството на Африка (Инфографика на турнира)

Мароко получи добра новина преди началото на първенството на Африка, след като звездата на националния отбор Хаким Зиеш се оправи от контузията и ще може да играе. Най-вероятно ще пропусне първия мач от шампионата, но след това ще се включи в тима.

32-годишният Зиеш се завърна в “Уидад” (Казабланка) от началото на сезона. Доста сериозни имена пропускат първенството. Заради контузии и други причини няма да играят Николас Пепе и Константинус Уче от Кот д'Ивоар, Келеши Ихеаначо, Виктор Бонифейс от Нигерия, Винсент Абубакар, Ерик Максим Чупо-Мотинг, Андре Онана от Камерун и Йоане Виса от ДР Конго.

Точно контузия ще даде шанс и на сина на Зинедин Зидан - Лука, да бъде титуляр за Алжир на първенството.

Вратар №1 на Владимир Петкович Алекси Гендуз е с травма и дори не е заявен за първенството на Африка. Така Задан-младши става естественият избор за вратар, след като другите двама са Усама Бендот от “Алжир” и Антони Мандеа от френския “Каен”, който обаче е в трета дивизия за ужас на треньора Владимир Петкович.

Лука играе в испанския “Гранада” и смени националността си тази година. Той дори дебютира за Алжир в световните квалификации.

Африканците се оплакват, че част от европейските им звезди симулират контузии, за да пропуснат първенството и да не рискуват клубните си кариери, особено преди световното първенство, което е доста по-голям пазар.

Най-големия въпрос е дали най-накрая Мохамед Салах ще успее да спечели титлата в първенството на Африка. Египет е рекордьор по титли в турнира, но никога звездата на “Ливърпул” не е бил в състава.

Точно този факт бе в основата на атаката на Джейми Карагър срещу Салах след скандала му с треньора Арне Слот. Той му изтъкна, че не е бил никакъв играч, докато е бил в “Челси”, и винаги клубът е по-голям от футболиста.

Въпреки това всички очакват домакинът Мароко да спечели титлата, след като е отборът с най-големи успехи през последните години. На всичко отгоре мароканците се стягат за световното през 2030 година, където са домакини заедно с Испания и Португалия. Първите мачове обаче ще са в Южна Америка заради вековния юбилей на световните, които стартират в Уругвай.

