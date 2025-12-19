Полша поведе за допълнителното място в Шампионската лига

Ако сега приключваше сезонът в европейските клубни турнири, то от следващия Полша щеше да има едно допълнително място в Шампионската лига. Причината - тимовете от тази страна към момента имат най-голям събран коефициент от всички останали. И изпреварват държави като Англия и Германия.

Както е известно, от няколко години насам УЕФА дава допълнително място в най-комерсиалния турнир за двете държави, които съберат най-висок коефициент през миналия сезон.

След последното завъртане от същинската фаза на Лигата на конференциите Полша добави 3,219 коефициент и събра общо 13,625. Успехът се дължи на четирите тима, 3 от които спечелиха последните си мачове в турнира. На второ място е Англия (13,486), следва Германия (12,285), а зад немците е сензацията Кипър (11,406).

Два от фаворитите в турнира “Кристъл Палас” и “Фиорентина” не успяха да намерят място в топ 8, което дава право на директно участие в 1/8-финалите. И сега ще трябва да минат през т.нар. плейоф. Иначе жребият за следващата фаза е на 16 януари.

Националният страж Димитър Митов и неговият “Абърдийн” останаха на предпоследно място в груповата фаза от Лигата на конференциите. Стражът пази цял мач при загубата 0:3 от “ Спарта” (Прага). Шотландците завършиха с 2 точки, като само “Рапид” (Виена) е зад тях. В третия по сила турнир на УЕФА на теория остава само един българин - Доминик Янков, който носи екипа нн “Риека”, но не попада дори в групата. На теория в турнира остава българин.