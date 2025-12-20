30 отбора ритат за Любо Пенев тази неделя

30 отбора са се записали за благотворителния турнир за Любо Пенев, който ще се играе тази неделя в залата на ДИТ в Драгалевци. Това е някакъв абсолютен рекорд за аматьорски състезания.

Входната такса на турнира е 200 лева, като всички приходи ще бъдат преведени за лечението на Пенев в Германия. Отделно ще има и кутия за дарения.

Точно в тази зала Любо рита до последно на малки врати, преди да изчезне преди няколко месеца, без да даде обяснения на приятелите си. След това се оказа, че има рак в напреднал стадий и е приет в клиника в бившата ГДР.

Някои отбори са толкова ентусиазирани, че са са събрали по над 20 желаещи да играят за Любо и да му помогнат в решението.

От фондацията на ЦСКА съобщиха някои подробности около състоянието на Любо. Той вече е преминал през първия етап на имунотерапията, която е единствената възможна за неговото състояние. При нея се изваждат заразени клетки, които се лекуват и въоръжават, а след това се връщат обратно в тялото, за да се справят с болните.

Проблемът с имунотерапията е, че е едва ли не за цял живот и трябва да се поддържа постоянно.

Първият етап на лечението е струвал 25 302,49 лева, като сумата е била преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания нафондацията.

Към 19 декември общо 612 дарители са откликнали на призива на фондацията на ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лева. Самата фондация също се включи с дарение в размер на 30 000 лева, които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.

От ЦСКА отново призоваха да се продължи с кампанията, защото лечението на Пенев въобще няма да е кратко и ще трябват още много средства, за да се пребори с коварното заболяване.

