“Лудогорец” си свърши работата, би "Берое"

“Лудогорец” си свърши работата в отложения мач срещу “Берое” и би 4:0. Двубоят трябваше да се играе през лятото, но заради ангажиментите на евробоеца ни бе преместен чак за дните преди Коледа.

Петър Станич откри за разградчани в 44-ата мин. Квадво Дуа бе точен на два пъти - първо в продължението на първата част, а след това и в 53-ата мин. Крайният резултат бе оформен от Текпетей в 89-ата мин.

14-кратните шампиони на България отново бяха водени от помощника на треньора си Пер-Матиас Хьогмо - Микаел Старе.

С успеха разградчани си свършиха работата и съкратиха аванса на лидера “Левски”. “Лудогорец” има 37 точки, колкото има и ЦСКА 1948, докато “сините” са със 7 повече.

