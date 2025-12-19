Стан Вавринка приключва с тениса след 1 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият тенисист номер три в света - швейцарецът Стан Вавринка, обяви, че ще приключи кариерата си в края на 2026 година. „Последен напън. Всяка книга се нуждае от край. Време е да напиша последната глава от професионалната си тенис кариера. 2026 година ще бъде последната ми година на корта", обяви 40-годишният Вавринка в платформата X.

Тенисистът от френскоговорящата част на Швейцария бе единственият освен шотландеца Анди Мъри, който успя да пробие хегемонията на великото трио Роджър Федерер, Рафаел Надал Новак Джокович.

Вавринка спечели откритото първенство на Австралия през 2014 г., "Ролан Гарос" през 2015 г. и откритото първенство на САЩ през 2016 г.

Триумфирал е в общо 16 турнира от ATP.