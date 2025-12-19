ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите почиват месец, звънецът ще бие 14 дни с...

Сестри Стоеви на полуфинал в Астана

Сестри Стоеви

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени и си осигуриха медал от международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

Поставените под номер 1 в схемата българки победиха лесно представителките на Индия Прагати Парида и Вишаха Топо с 21:9, 21:7.

За място на финала сестрите ще играят утре срещу номер 4 Лани Триа Маясари и Амалия Кахая Пративи (Индонезия).

В останалите две дисциплини националите загубиха на четвъртфиналите. Поставената под номер 4 в схемата на единично Стефани Стоева отстъпи пред Далила Путери (Индонезия) с 14:21, 23:25 в оспорван двубой.

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев претърпяха поражение от номер 2 Михайло Томич и Анджела Витман (Сърбия) с 9:21, 8:21.

Сестри Стоеви

