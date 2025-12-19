Неприятна прогноза от сър Алекс: "Юнайтед" може да чака още 10-11 г. за титла

Легендарният мениджър на "Манчестър Юнайтед" сър Алекс Фергюсън даде неприятна за слуха на феновете на "червените дяволи" прогноза.

„Рубен Аморим (настоящият треньор) е добър човек в трудна ситуация. Спомням си времето си в "Юнайтед", когато "Ливърпул" беше в разцвета си. Те бяха фантастичен отбор, спечелили европейската купа 4 пъти.

Но след това им отне 30 години, за да ликуват отново в лигата. "Манчестър Юнайтед" е в същата ситуация сега. Може да отнеме 10 или 11 години, това е цикъл. Трябва да обмислим всичко внимателно и да се уверим, че трансферната ни политика е по-добра от преди", обяви сър Алекс.

"Юнайтед" за последно спечели Висшата лига на Англия през 2013 г. под негово ръководство и след това шотландецът се оттегли.