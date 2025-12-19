ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" и Александър Везенков прекъснаха серията от загуби в Евролигата

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

"Олимпиакос" не допусна изненада срещу последния в класирането на Евролигата по баскетбол.

Гръцкият отбор отнесе 107:84 пред своята публика последния в класирането АСВЕЛ (Фр) и прекъсна серията си от 3 поредни загуби. Така с баланс 9:7 и един отложен мач "червенобелите" от Пирея са 9-и във временното класиране. 

Александър Везенков направи стабилен мач и завърши със 17 точки и 5 борби. Повече вкараха други двама от домакините - Тайлър Дорси (22) и Еван Фурние (21). 

В следващия кръг "Олимпиакос" е е гост на "Виртус" в Болоня. 

