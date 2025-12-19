Световни вицешампиони откриха 5-ия турнир за звезди на бъдещето заедно с Любо Ганев и Владо Николов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионите с „Левски" Стоил Палев, Дамян Колев и Кристиан Титрийски се включиха в официалното откриване на петия международен турнир „А1 Звезди на бъдещето" и пожелаха успех на волейболните таланти, участващи в изданието за 2025 г.

Палев и Колев са и световни вицешампиони за мъже с националния отбор на България, а Титрийски играе в американския „Хавай", където развива своите волейболни умения и учи в колеж. Самите те получиха аплодисменти от публиката и младите волейболисти, на които пожелаха и да сбъднат своите спортни мечти на най-високо ниво.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев откри официално турнира в компанията на президентите на „Левски" Владимир Николов и Давид Давидов и турнирния директор Атанас Гаров.

„Поздравявам организаторите за това изключително международно състезание, което превърнаха в страхотна традиция. Това е инициатива, която спомага за развитието на талантите и за повишаване на нивото на българския волейбол.

Добре дошли в България на всички чуждестранни участници, сигурен съм, че ще имате много позитивни емоции. На всички участници – играйте, забавлявайте се и нека най-добрият победи", заяви Любомир Ганев.

„Изключително съм щастлив, че за пета поредна година сме домакини на този прекрасен турнир. На всички участници пожелавам да се забавлявате, да изградите нови приятелства и най-добрият да спечели", обърна се към талантите Владимир Николов.

„Добре дошли на всички от новата „реколта" звезди на бъдещето. Щастливи сме, че превърнахме този турнир в традиция. Щастливи сме, че някои от първите участници, които бяха звезди на бъдещето, вече са звезди на настоящето. Някои от момичетата, които участваха в турнира, станаха световни и европейски шампионки с националния отбор на България.

При нас са и част от звездите на настоящето, играли и играещи в спортна зала „Левски София", гордеем се с успехи на световната сцена, при нас са световни вицешампиони за мъже. На участниците в петото издание пожелавам да стигнете и надминете тези успехи", заяви Атанас Гаров.

Силното международно състезание, организирано от ВК "Левски", се превърна в едно от най-популярните във волейболния свят и представители на страни с най-големи традиции във волейбола отново се събират на българска земя.

Турнирът е до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включиха „Дяволи Роза" (Италия), „Ястжембски" (Полша), „Вулканещи" (Молдова) и българските „Берое", ЦСКА и „Левски".

В турнира при момичетата играят „Бусто Арсицио" (Италия), „Берлин" (Германия), „Ясиеняк Гданск" (Полша), „Стежица Виежице" (Полша) и българските „Марица" и „Левски".

В първия ден при момчетата „Левски" стартира с две победи с по 3:0 гейма – над „Вулканещи" и „Берое". Поляците от „Ястжембски" също са с два чисти успеха – над ЦСКА и „Вулканещи". Италианският „Дяволи Роза" надви „Берое" с 2:1 гейма и ЦСКА с 3:0.

При момичетата „Левски" също тръгна с два успеха по 3:0 – над полякините от „Ясиеняк Гданск" и „Стежица". „Марица" допусна обрат 1:2 от немския „Берлин", след което победи италианките от „Бусто Арсицио" с 2:1. „Берлин" и чист успех 3:0 над „Ясиеняк Гданск", а „Бусто Арсицио" спечели срещу „Стежица" с 3:0.

Вторият ден от турнира предлага две български дербита в следобедната сесия – от 14 часа при момичетата играят „Левски" - „Марица", а от 16 часа при момчетата е мачът „Левски" - ЦСКА.

ПРОГРАМА "А1 ЗВЕЗДИ НА БЪДЕЩЕТО" - 2025

РЕЗУЛТАТИ – ДЕН 1

МОМЧЕТА

"Левски" – "Вулканещи" 3:0

ЦСКА - „Ястжембски" 0:3

"Берое" - "Дяволи Роза" 1:2

"Левски" – "Берое" 3:0

ЦСКА - "Дяволи Роза" 0:3

„Ястжембски" - "Вулканещи" 3:0

МОМИЧЕТА

"Марица" – "Берлин" 1:2

"Левски" - „Ясиеняк Гданск" 3:0

„Бусто Арсицио" - „Стежица" 3:0

"Марица" - „Бусто Арсицио" 2:1

"Левски" – "Стежица" 3:0

"Берлин" - „Ясиеняк Гданск" 3:0

ПРОГРАМА ЗА ОСТАВАЩИТЕ ДНИ

МОМЧЕТА

20 ДЕКЕМВРИ

11:30

"Левски" - „Ястжембски"

ЦСКА - "Берое"

"Вулканещи" - "Дяволи Роза"

16:00

"Левски" - ЦСКА

"Берое" - "Вулканещи"

„Ястжембски" - "Дяволи Роза"

21 ДЕКЕМВРИ

10:00

"Левски" - "Дяволи Роза"

ЦСКА - "Вулканещи"

"Берое" - „Ястжембски"

МОМИЧЕТА

20 ДЕКЕМВРИ

9:30

"Бусто Арсицио" - „Ясиеняк Гданск"

"Левски" - "Берлин"

"Марица" - "Стежица"

14:00

"Берлин" - "Бусто Арсицио"

"Левски" - "Марица"

„Ясиеняк Гданск" - "Стежица"

21 ДЕКЕМВРИ

12:00

"Марица" - „Ясиеняк Гданск"

"Левски" - "Бусто Арсицио"

"Стежица" - "Берлин"