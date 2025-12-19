Световни вицешампиони откриха 5-ия турнир за звезди на бъдещето заедно с Любо Ганев и Владо Николов

Шампионите с „Левски" Стоил Палев, Дамян Колев и Кристиан Титрийски се включиха в официалното откриване на петия международен турнир „А1 Звезди на бъдещето" и пожелаха успех на волейболните таланти, участващи в изданието за 2025 г.
Палев и Колев са и световни вицешампиони за мъже с националния отбор на България, а Титрийски играе в американския „Хавай", където развива своите волейболни умения и учи в колеж. Самите те получиха аплодисменти от публиката и младите волейболисти, на които пожелаха и да сбъднат своите спортни мечти на най-високо ниво.
Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев откри официално турнира в компанията на президентите на „Левски" Владимир Николов и Давид Давидов и турнирния директор Атанас Гаров.
„Поздравявам организаторите за това изключително международно състезание, което превърнаха в страхотна традиция. Това е инициатива, която спомага за развитието на талантите и за повишаване на нивото на българския волейбол.
Добре дошли в България на всички чуждестранни участници, сигурен съм, че ще имате много позитивни емоции. На всички участници – играйте, забавлявайте се и нека най-добрият победи", заяви Любомир Ганев.
„Изключително съм щастлив, че за пета поредна година сме домакини на този прекрасен турнир. На всички участници пожелавам да се забавлявате, да изградите нови приятелства и най-добрият да спечели", обърна се към талантите Владимир Николов.
„Добре дошли на всички от новата „реколта" звезди на бъдещето. Щастливи сме, че превърнахме този турнир в традиция. Щастливи сме, че някои от първите участници, които бяха звезди на бъдещето, вече са звезди на настоящето. Някои от момичетата, които участваха в турнира, станаха световни и европейски шампионки с националния отбор на България.
При нас са и част от звездите на настоящето, играли и играещи в спортна зала „Левски София", гордеем се с успехи на световната сцена, при нас са световни вицешампиони за мъже. На участниците в петото издание пожелавам да стигнете и надминете тези успехи", заяви Атанас Гаров.
Силното международно състезание, организирано от ВК "Левски", се превърна в едно от най-популярните във волейболния свят и представители на страни с най-големи традиции във волейбола отново се събират на българска земя.
Турнирът е до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.
Участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.
В надпреварата при момчетата се включиха „Дяволи Роза" (Италия), „Ястжембски" (Полша), „Вулканещи" (Молдова) и българските „Берое", ЦСКА и „Левски".
В турнира при момичетата играят „Бусто Арсицио" (Италия), „Берлин" (Германия), „Ясиеняк Гданск" (Полша), „Стежица Виежице" (Полша) и българските „Марица" и „Левски".
В първия ден при момчетата „Левски" стартира с две победи с по 3:0 гейма – над „Вулканещи" и „Берое". Поляците от „Ястжембски" също са с два чисти успеха – над ЦСКА и „Вулканещи". Италианският „Дяволи Роза" надви „Берое" с 2:1 гейма и ЦСКА с 3:0.
При момичетата „Левски" също тръгна с два успеха по 3:0 – над полякините от „Ясиеняк Гданск" и „Стежица". „Марица" допусна обрат 1:2 от немския „Берлин", след което победи италианките от „Бусто Арсицио" с 2:1. „Берлин" и чист успех 3:0 над „Ясиеняк Гданск", а „Бусто Арсицио" спечели срещу „Стежица" с 3:0.
Вторият ден от турнира предлага две български дербита в следобедната сесия – от 14 часа при момичетата играят „Левски" - „Марица", а от 16 часа при момчетата е мачът „Левски" - ЦСКА.
ПРОГРАМА "А1 ЗВЕЗДИ НА БЪДЕЩЕТО" - 2025
РЕЗУЛТАТИ – ДЕН 1
МОМЧЕТА
"Левски" – "Вулканещи" 3:0
ЦСКА - „Ястжембски" 0:3
"Берое" - "Дяволи Роза" 1:2
"Левски" – "Берое" 3:0
ЦСКА - "Дяволи Роза" 0:3
„Ястжембски" - "Вулканещи" 3:0
МОМИЧЕТА
"Марица" – "Берлин" 1:2
"Левски" - „Ясиеняк Гданск" 3:0
„Бусто Арсицио" - „Стежица" 3:0
"Марица" - „Бусто Арсицио" 2:1
"Левски" – "Стежица" 3:0
"Берлин" - „Ясиеняк Гданск" 3:0
ПРОГРАМА ЗА ОСТАВАЩИТЕ ДНИ
МОМЧЕТА
20 ДЕКЕМВРИ
11:30
"Левски" - „Ястжембски"
ЦСКА - "Берое"
"Вулканещи" - "Дяволи Роза"
16:00
"Левски" - ЦСКА
"Берое" - "Вулканещи"
„Ястжембски" - "Дяволи Роза"
21 ДЕКЕМВРИ
10:00
"Левски" - "Дяволи Роза"
ЦСКА - "Вулканещи"
"Берое" - „Ястжембски"
МОМИЧЕТА
20 ДЕКЕМВРИ
9:30
"Бусто Арсицио" - „Ясиеняк Гданск"
"Левски" - "Берлин"
"Марица" - "Стежица"
14:00
"Берлин" - "Бусто Арсицио"
"Левски" - "Марица"
„Ясиеняк Гданск" - "Стежица"
21 ДЕКЕМВРИ
12:00
"Марица" - „Ясиеняк Гданск"
"Левски" - "Бусто Арсицио"
"Стежица" - "Берлин"