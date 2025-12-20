"Болоня" елиминира "Интер" с дузпи и е на финал за суперкупата на Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Носителят на купата на Италия елиминира лидера в серия "А" "Интер" след изпълнение на дузпи и ще срещне актуалния шампион "Наполи" в достоверен финал в турнира за суперкупата на страната, който по комерсиални причини отново се провежда в Саудитска Арабия.

Още в 74-ата сек грандът от Милано откри резултата Маркюс Тюрам за най-бързия гол в историята на надпреварата.

От дузпа Рикардо Орсолини изравни в 35-ата мин. Така редовното време заърши 1:1, а след него веднага се изпълниха 11-метрови удари за определяне на победителя.

При тях "Болоня" се наложи с 3:2.

Финалът с "Наполи" е в понеделник.