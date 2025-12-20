Поискаха ФИФА и УЕФА временно да отстранят Георги Иванов-Гонзо от комисиите, в които участва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалистът по международно спортно право Георги Градев чрез официални писма до ФИФА и УЕФА, и по-конкретно до техните президенти Джани Инфантино и Александър Чеферин, поиска президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо да бъде временно отстранен от заеманите от него длъжности в техни комисии (Комисията за техническо развитие към световната футболна централа и заместник-председател на Футболната комисия на европейската централа) до приключване на образуваното от Софийска районна прокуратура досъдебно производство.

То бе стартирано с мотив за публично известни данни и изявления на самия Георги Иванов и трети лица, които поставят под съмнение автентичността на дипломата му за средно образование и нейната роля в професионалния му път.

"Днес официално се обърнах към ФИФА и УЕФА с писма, в които настоявам за временното отстраняване на г-н Георги Иванов от неговите управленски позиции в съответните им комисии, до приключване на течащото в България наказателно разследване.

Фактическа обстановка (публично достъпна информация):

На 10 ноември 2025 г. Софийска районна прокуратура образува досъдебно наказателно производство относно твърдения за използване на неистинска диплома за средно образование.

Г-н Иванов е бил активен професионален футболист в Пловдив през периода 1992–1994 г. В медиите отдавна циркулира информация, че дипломата му за средно образование е издадена през 1994 г. от училище в София.

На 28 ноември 2001 г. г-н Иванов заявява публично в национален ефир („Шоуто на Слави"), че е завършил само 8-ми клас.

През март 2024 г. г-н Тодор Батков (адвокат и бивш собственик на ПФК „Левски") публично заяви, че г-н Иванов е „дошъл от Пловдив само с завършен осми клас".

Общоизвестен факт е също, че г-н Иванов преминава в ПФК „Левски" от Пловдив през 1997 г.

Правно основание и цели:

Исканията, изпратени до ФИФА и УЕФА, се основават изключително на публично достъпна информация и следват предпазлив подход, целящ защитата на институциите. Те не предрешават изхода от разследването, а имат за цел да съхранят институционалния авторитет, стабилността и етичните стандарти, докато въпросът остава нерешен.

Подобно писмо беше изпратено по-рано и до Българския футболен съюз (БФС). Към днешна дата няма получен официален отговор от страна на БФС.

В спортното управление временното отстраняване като предпазна мярка не представлява санкция — то е инструмент за защита на интегритета на институциите и общественото доверие до изясняване на фактите", гласи постът на Градев във фейсбук.