Александра Фейгин с 9-а титла на България

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели титлата при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възрасти, което се провежда в Зимния дворец в София.

Представителката на клуб Танци на лед Денкова-Стависки събра сбор от 170.25 точки, след като беше първа и в кратката и във волната програма с оценки съответно 57.36 и 112.89 точки. Тя стана шампионка на страната за девети път в кариерата си.

На второ място в съотборничката ѝ Кристина Григорова със 132.45, следвана от Анастасия Юрчук (Ледена звезда) със 104.86 и Наталия Пеева (Славия) с 90.45 точки.

При мъжете златото взе Александър Златков (Елит) със 170.83, който беше втори в кратката и във волната програма. Втори е Филип Каймакчев (Ледена звезда) със 170.27, а трети Лари Луполоувър (Звездите на София) със 169.44 точки, който беше най-добър във волната програма. Битката при мъжете беше изключително оспорвана като първите трима имат разлика от около точка.