Джошуа към Фюри: Стига приказки, нека си говорим с юмруци!

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа победи с технически нокаут ютюбъра Джейк Пол в шестия рунд на демонстративната им среща, състояла се в Маями. Британецът смята, че се е забавил с приключването на американеца.

„Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си. Джейк Пол се справи наистина добре. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец ​​тази вечер", обяви Джошуа.

След мача Джошуа предизвика дългогодишния си съперник Тайсън Фюри.

„Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: „Ей Джей това, Ей Джей онова", нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци", каза той.

Двубоят беше излъчен на живо в платформата Netflix, която достига до около 300 милиона абонати по света. Сред зрителите в залата бяха редица известни спортисти и публични личности.