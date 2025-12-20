Джошуа към Фюри: Стига приказки, нека си говорим с юмруци!

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа победи с технически нокаут ютюбъра Джейк Пол в шестия рунд на демонстративната им среща, състояла се в Маями. Британецът смята, че се е забавил с приключването на американеца.
„Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си. Джейк Пол се справи наистина добре. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец тази вечер", обяви Джошуа.
След мача Джошуа предизвика дългогодишния си съперник Тайсън Фюри.
„Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: „Ей Джей това, Ей Джей онова", нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци", каза той.
Двубоят беше излъчен на живо в платформата Netflix, която достига до около 300 милиона абонати по света. Сред зрителите в залата бяха редица известни спортисти и публични личности.