4-ма българи стигнаха 1/8-финалите от световната купа по сноуборд в Давос

1988
Снимка: БФСки

Четирима българи преодоляха квалификациите в паралелния слалом от световната купа по сноуборд в швейцарския зимен център Давос.

16-годишната Малена Замфирова ще участва в 1/8-финалите при дамите, а при мъжете в елиминациите са Тервел Замфиров, Алексадър Кръшняк и Радослав Янков. Те стартират в 15 ч.

Малена се нареди 6-а в квалификациите. За влизане в 1/4-финалите тя ще спори с германката Матилда Шайд. Теодора Пенчева отпадна и завърши 42-а.

Замфиров, Кръшняк и Янков завършиха съответно 3-и, 8-и и 10-и в пресявките.

В 1/8-финалите те се изправят срещу Маурицио Бормолини (Ит), Арно Гауде (Кан) и Фабиан Обман (Ав).

Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски отпаднаха. Георгиев се класира 23-и, а Гергьовски беше дисквалифициран.

