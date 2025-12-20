ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 32-годишен мъж в Ямбол за притежание и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21950025 www.24chasa.bg

Български отбори със сребро и злато за световно за малки тенисисти в академията на Надал

1068
Снимка: БФТенис

Тенисистите от ТК „Супер Спорт" гр. Варна спечелиха сребърни и бронзови медали на Световното отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12 годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Отборите бяха разпределени в групи, като се игра по системата всеки срещу всеки, а след това се прави крайно класиране.

Момичетата до 12 г. загубиха последната си среща с 0:3 победи от Next Gen Stars, като по този начин завършиха на второ място в крайното класирането.

Преди този мач Грациела Константинова и Виктория Константинова спечелиха четири победи от четири двубоя. В класирането при момичетата до 10 г. българките завършиха на първо място.

Момчетата до 10 г. завършиха наравно 2:2 победи в последната си среща с тима на ТК „Валенсия". Така българчетата завършиха турнира на трето място с две победи, две равенства и една загуба. Момчетата бяха в състав Борис Йорданов, Теодор Желев и Никола Гатев.

Треньор на българчетата на турнира беше Димитър Христов.

Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване