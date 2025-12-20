Сензационно - скиори със стартов номер над 40 в точките на спускането във Вал Гардена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарецът Франьо фон Алмен спечели традиционното спускане в италианския курорт Вал Гардена. По култовата писта "Саслонг" той изпревари с 3 десети от секундата сънародника си и лидер в генералното класиране Марко Одермат. Трети на стълбичката се качи представителят на домакините Флориан Шнайдер.

Победителят от петък Ян Забистран (Чехия) дори не влезе в точките, като даде 43-о време на 2,85 секунди от Фон Алмен.

Състезанието се превърна в триумф за задните стартови номера. Сред първите 30, които печелят точки влязоха швейцарецът Алесандро Миджаано (№42, пети), авсриецът Андреас Плойер (№50, 11-и), германецът Симон Йохер (№41, 14-и), американецът Кайл Негомир (№48, 16-и), швейцарецът Жустин Мюлисие (№45, 16-и с равно време с Негомир), най-малкият син на великия французин Люк Алфан - Сам (№58, 21-и), австриецът Щефан Ризер (№46, 22-и), американецът Сам Морз (№53, 24-и), чилиецът Никлас фон Апен (№55, 25-и), францудинът Матьо Байле (№57, 28-и) и германецът Луис Фойт (№40, 29-и).

Двама от фаворитите Александър Омод Килде и медалистът от световно Камерън Александър не стартираха.