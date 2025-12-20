Малена Замфирова пета на световната купа в Давос, мъжете 9-и, 10-и и 11-и

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малена Замфирова направи най-доброто класиране от четиримата българи във финалите на старта от световната купа по алпийски сноуборд в Давос (Швейцария).

В 1/8-финалите на паралелния слалом Малена надви дебютантката Матилда Шайд (Германия) с 3 десети и влезе в осмицата. Там се изправи срещу италианката Елиза Кафонт и бе изпреварена само с 22 стотни.

При мъжете Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Радослав Янков отпаднаха още на 1/8-финал и се наредиха 9-и, 10-и и 11-и в старта. Тервел направи грешка срещу носителя на световната купа Маурицио Бормолини (Италия). Кръшняк загуби само с 9 стотни от канадеца Арно Гауде, а Радо - с 24 от Фабиан Обман (Австрия).