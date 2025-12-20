ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Андреев пак титуляр в Испания, отборът му о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21951062 www.24chasa.bg

Влади Зографски за първи път не успя да влезе в точките този сезон

1176
Владимир Зографски Снимка: БФСки

Владимир Зографски не успя да преодолее първия кръг на състезанието от световната купа по ски скокове в Енгелсберг (Швейцария).

Българинът за първи път през сезона остана извън вторите скокове и няма да има възможност да изравни рекорда си с 10 поредни състезания с точки.

Състезанието протече при неблагоприятни условия заради силен вятър и това изигра роля в лошия скок на Зографски. Той записа опит на 124.5 метра и получи 134.1 точки, което го остави извън класиралите - на 33-о място.

След първите скокове води Рьою Кобаяши, който скочи на 138 метра за 163.7 точки и 0.2 повече от японския му сънародник Рен Никайдо. Трети е словенецът Домен Превц, който спечели последните четири кръга в световната купа и води убедително в подреждането.

Владимир Зографски Снимка: БФСки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване