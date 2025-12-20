Разпитаха по разследване за наркотици президента на "Фенербахче"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на "Фенербахче", един от водещите спортни клубове в Турция, беше призован да даде показания днес като част от текущо разследване за наркотици, включващо известни личности от света на развлеченията и медиите, предаде Асошиейтед прес.

Садеттин Саран, който има двойно турско и американско гражданство, е дал изявление в Истанбул след завръщането си от чужбина, преди да бъде изпратен в съдебномедицинско заведение за вземане на проби от коса и кръв, съобщи държавната Анадолска информационна агенция.

Повече от дузина души са задържани от началото на декември като част от разследване, ръководено от Истанбулската главна прокуратура, пише БТА.

Телевизионни водещи, журналисти, певци, актьори и инфлуенсъри в социалните мрежи са сред задържаните по обвинения, включително за производство и трафик на наркотици и посредничество при проституция. Много от тях са били подложени на кръвни тестове и тестове на коса за наличие на наркотици.

Роденият в Денвър Саран, който беше избран за президент на "Фенербахче" през септември, беше разпитан по подозрение в доставяне и посредничество при употреба на наркотични вещества, според Анадолската агенция, цитирана от АП.

Той се завърна в съдебната палата "Чаглаян", след като даде медицински проби, и по-късно беше освободен условно.

Бившият президент на клуба Азиз Йълдъръм прекара повече от година в затвора през 2012 г. по обвинения в уреждане на мачове, преди да бъде оправдан, когато нов процес установи, че по-ранното дело е било повлияно от корумпирани съдии, прокурори и полицаи.

Клубът също така се оказа замесен в отделно разследване за уреждане на мачове в турския футбол.