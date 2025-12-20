Пламен Андреев пак титуляр в Испания, отборът му отново не би

Българският национал Пламен Андреев записа втори пореден мач като титуляр, а "Расинг" (Сантандер) направи равенство 1:1 срещу "Уеска" в среща от 19-ия кръг на втора испанска футболна дивизия. Бившият вратар на "Левски: пази вместо Хокин Ескиета, който бе титуляр за "зелено-белите" в първите им 17 мача.

Така "зелено-белите" завършиха и втория мач за българина като титуляр с равенство 1:1. "Сантандер" е лидер в класирането с 37 точки и пет повече от "Депортиво Ла Коруня", докато "Уеска" е на 15-а позиция с 23 пункта.