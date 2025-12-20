ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Андреев пак титуляр в Испания, отборът му о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21951278 www.24chasa.bg

Пламен Андреев пак титуляр в Испания, отборът му отново не би

1068
Пламен Андреев Снимка: "Сантандер"

Българският национал Пламен Андреев записа втори пореден мач като титуляр, а "Расинг" (Сантандер) направи равенство 1:1 срещу "Уеска" в среща от 19-ия кръг на втора испанска футболна дивизия. Бившият вратар на "Левски: пази вместо Хокин Ескиета, който бе титуляр за "зелено-белите" в първите им 17 мача.

Така "зелено-белите" завършиха и втория мач за българина като титуляр с равенство 1:1. "Сантандер" е лидер в класирането с 37 точки и пет повече от "Депортиво Ла Коруня", докато "Уеска" е на 15-а позиция с 23 пункта.

Пламен Андреев Снимка: "Сантандер"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване