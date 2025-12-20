Промяна с провеждането на купата на Африка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Африканската футболна конфедерация ще провежда континенталния турнир за национали отбори на всеки четири години вместо сегашните две, съобщава Ройтерс след Изпълкома на организацията в Мароко.

Турнирът, който по непотвърдени информации носи близо 80% от приходите на КАФ, се провеждаше на всеки две години от първото си издание през 1957.

В неделя ще започне 35-ият турнир за купата на африканските нации, а в първия мач домакинът Мароко ще се изправи срещу Коморските острови. От понеделник ще има по три двубоя.