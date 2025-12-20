ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Промяна с провеждането на купата на Африка

На този стадион в Мароко ще се проведе откриването на турнира утре. СНИМКА: РОЙТЕРС

Африканската футболна конфедерация ще провежда континенталния турнир за национали отбори на всеки четири години вместо сегашните две, съобщава Ройтерс след Изпълкома на организацията в Мароко.

Турнирът, който по непотвърдени информации носи близо 80% от приходите на КАФ, се провеждаше на всеки две години от първото си издание през 1957.

В неделя ще започне 35-ият турнир за купата на африканските нации, а в първия мач домакинът Мароко ще се изправи срещу Коморските острови. От понеделник ще има по три двубоя.

