Промяна с провеждането на купата на Африка

Африканската футболна конфедерация ще провежда континенталния турнир за национали отбори на всеки четири години вместо сегашните две, съобщава Ройтерс след Изпълкома на организацията в Мароко.
Турнирът, който по непотвърдени информации носи близо 80% от приходите на КАФ, се провеждаше на всеки две години от първото си издание през 1957.
В неделя ще започне 35-ият турнир за купата на африканските нации, а в първия мач домакинът Мароко ще се изправи срещу Коморските острови. От понеделник ще има по три двубоя.