"Ливърпул" взе дербито с "Тотнъм", но даде жертва - най-скъпия си футболист

"Ливърпул" записа трета поредна победа във всички турнири, след като спечели дербито с "Тотнъм". Успехът обаче е пиров за шампиона на Англия, след като най-скъпата покупка в селекцията на Арне Слот - Александър Исак, се контузи тежко.

Точно шведът откри за "червените" в 54-ата мин. При попадението обаче таранът получи травма и бе заменен принудително.

Юго Екитике увеличи преднината на "Ливърпул" в 66-ата минута след удар с глава. Почетният гол за лондончани бе дело на Ричарлисон.

"Тотнъм" завърши с девет души, след като Шави Симонс бе изгонен през първата част, а в добавеното време на срещата червен картон получи и Кристиан Ромеро.

С успеха "Ливърпул" вече е на 5-о място с с 29 точки, колкото има и четвъртият "Челси". "Сините" днес врътнаха 2:2 с "Нюкасъл".