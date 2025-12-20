"Левски" надви ЦСКА, но поляци спечелиха турнира за таланти в София

„Левски" спечели с 2:1 гейма българското дерби с ЦСКА при момчетата по време на силния международен волейболен турнир „А1 Звезди на бъдещето", но полският „Ястжембски Венгел" си осигури първото място кръг преди края. 7 чуждестранни и 5 български отбора влязоха в спор за шампионските купи при момчетата и при момичетата в традиционното предколедно състезание за таланти до 16 г., организирано от ВК „Левски".

След изиграването на общо по 4 мача при момчетата поляците от „Ястжембски Венгел" си подпечатаха трофея. Освен че надвиха чисто „Левски", те се справиха с 3:0 и срещу италианския „Дяволи Роза", след като го пречупиха в първия гейм. „Дяволи Роза" водеше 24:22, но „Ястжембски" измъкна маратонската част с 33:31, след което взе мача и продължава с 4 победи и 12 точки. „Левски" и „Дяволи Роза" са с по три успеха и 8 точки. Във втория ден ЦСКА надви „Берое" с 2:1, след което старозагорци биха молдовския „Вулканещи" с 3:0. Във финалните мачове в неделя от 10 часа в спортна зала „Левски София" домакините играят срещу „Дяволи Роза", фаворитът „Ястжембски" среща „Берое", а ЦСКА - „Вулканещи".

Драма до последно за определяне на шампиона ще има при момичетата след резултатите от втория ден. „Левски" първо победи „Берлин" с 2:1 гейма, след като в първия ден представителките на Германия спечелиха със същия резултат срещу „Марица". Пловдивчанки обаче спечелиха с 2:1 над „Левски". „Бусто Арсицио", който бе загубил от маричанки с 1:2 в първия ден си подсигури втора чисто победа с 3:0. След това италианките обърнаха мача си с „Берлин" и спечелиха 2:1. И ситуацията се завърза изцяло.

„Левски" и „Бусто Арсицио" имат по 9 точки преди последния мач от турнира, в който лидерите се изправят един срещу друг. При чист успех на един от двата отбора, той ще е шампион. При взет поне един гейм от двата съперника и чисто 3:0 за „Марица" над „Ясиеняк Гданск" пловдивчанки биха имали шанс да се преборят за шампионската купа, като дори точковото съотношение в изиграните общо по 15 гейма от всеки може да определи победителя. След четири изиграни мача „Марица" е с 8 точки, а „Берлин" - със 7. Германският тим играе със „Стежица" в последния си мач.

Официалното закриване на „А1 Звезди на бъдещето" е в неделя (21 декември) от 14 часа в спортна зала „Левски София".

РЕЗУЛТАТИ – ДЕН 2

МОМЧЕТА

"Левски" - „Ястжембски" 0:3

ЦСКА – "Берое" 2:1

"Вулканещи" - "Дяволи Роза" 0:3

"Левски" – ЦСКА 2:1

"Берое" – "Вулканещи" 3:0

„Ястжембски" - "Дяволи Роза"3:0

МОМИЧЕТА

"Бусто Арсицио" - „Ясиеняк Гданск" 3:0

"Левски" – "Берлин" 2:1

"Марица" – "Стежица" 3:0

"Берлин" - "Бусто Арсицио" 1:2

"Левски" – "Марица" 1:2

„Ясиеняк Гданск" - "Стежица" 3:0

ПРОГРАМА ЗА ФИНАЛНИЯ ДЕН

(21 ДЕКЕМВРИ)

МОМЧЕТА

10:00

"Левски" - "Дяволи Роза"

ЦСКА - "Вулканещи"

"Берое" - „Ястжембски"

МОМИЧЕТА

12:00

"Марица" - „Ясиеняк Гданск"

"Левски" - "Бусто Арсицио"

"Стежица" - "Берлин"