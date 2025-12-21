"Лийдс" на Илия Груев удари "Кристъл Палас" 4:1, българският №44 със заслуга за гол №4

"Лийдс" на Илия Груев продължи възхода си във Висшата лига на Англия с 4:1 над солидно представящия се до момента "Кристъл Палас".

Българският национал се появи в заключителните минути на мача, но остави следа със заслугата си за четвъртия гол. Когато "Палас" за първи път имаше ентусиазъм, че чудото е възможно в продължението на двубоя, Груев първо пресече топката при опит за изнасяне, след това веднага се впусна в атака и нахлуваше към наказателното поле, където беше спънат от Борна Соса. След преглед от ВАР се видя, че нарушението е преди пеналтерията. Но макар да нямаше дузпа, и прекият свободен удар беше достатъчен за Антон Щах, за да се разпише. И в 11-ата минута продължение с българска помощ от носещия №44 Груев беше оформен крайният резултат - 4:1 за "Лийдс". И четвъртият пореден мач без поражение.

Илия Груев се държи за десния глезен след грубото нарушение от Борна Соса.

А иначе всичко хубаво за "Лийдс" и лошо за "Палас" започна с два тъча в края на първото полувреме. Изпълняващият дълги хвърляния Итън Ампаду създаде ситуации, при които Доминик Калвърт-Люин отбеляза за 2:0 в 38-ата мин и в 4-ата мин от добавеното време на първата част. В 60-ата мин самият Ампаду се възползва от ситуация след корнер и вкара за 3:0. С изтичането на редовното време една подценена ситуация доведе до първия реален шанс за "Кристъл Палас" - вратарят на домакините Лукас Пери спря непозволено откъсналият се Уче. Джъстин Девени вкара от дузпа в 92-ата мин. Малко по-късно Девени нацели и греда.

И когато гостите повярваха в чудото, дойде моментът и на заменилия Ампаду в 87-ата мин Груев да изработи прекия свободен удар, от който падна четвъртия гол за "Лийдс" в 11-ата мин от добавеното време.

Борна Соса е вдигнал във въздуха Илия Груев на границата на наказателното поле. От последвалия пряк свободен удар пад голът за 4:1 за "Лийдс" над "Кристъл Палас". СНИМКИ: РОЙТЕРС

В последните си 4 мача "Лийдс" спечели 8 точки след успехи над "Челси" (3:1) и "Кристъл Палас" (4:1) и две равенства - 3:3 с "Ливърпул" и 1:1 с "Брентфорд". Преди това отборът, воден от Даниел Фарке, беше близо да препъне и "Манчестър Сити", след като стигна от 0:2 до 2:2 на "Етихад", но допусна гол за 2:3 в 91-ата мин.

След силната серия "Лийдс" вече е с 6 точки над зоната на изпадащите и намиращия се "под чертата" "Уест Хем".