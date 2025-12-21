ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледните подправки укротяват кръвната захар и газ...

"Лийдс" на Илия Груев удари "Кристъл Палас" 4:1, българският №44 със заслуга за гол №4

1624
Борна Соса е вдигнал във въздуха Илия Груев на границата на наказателното поле. От последвалия пряк свободен удар пад голът за 4:1 за "Лийдс" над "Кристъл Палас". СНИМКИ: РОЙТЕРС

"Лийдс" на Илия Груев продължи възхода си във Висшата лига на Англия с 4:1 над солидно представящия се до момента "Кристъл Палас".

Българският национал се появи в заключителните минути на мача, но остави следа със заслугата си за четвъртия гол. Когато "Палас" за първи път имаше ентусиазъм, че чудото е възможно в продължението на двубоя, Груев първо пресече топката при опит за изнасяне, след това веднага се впусна в атака и нахлуваше към наказателното поле, където беше спънат от Борна Соса. След преглед от ВАР се видя, че нарушението е преди пеналтерията. Но макар да нямаше дузпа, и прекият свободен удар беше достатъчен за Антон Щах, за да се разпише. И в 11-ата минута продължение с българска помощ от носещия №44 Груев беше оформен крайният резултат - 4:1 за "Лийдс". И четвъртият пореден мач без поражение.

Илия Груев се държи за десния глезен след грубото нарушение от Борна Соса.
Илия Груев се държи за десния глезен след грубото нарушение от Борна Соса.

А иначе всичко хубаво за "Лийдс" и лошо за "Палас" започна с два тъча в края на първото полувреме. Изпълняващият дълги хвърляния Итън Ампаду създаде ситуации, при които Доминик Калвърт-Люин отбеляза за 2:0 в 38-ата мин и в 4-ата мин от добавеното време на първата част. В 60-ата мин самият Ампаду се възползва от ситуация след корнер и вкара за 3:0. С изтичането на редовното време една подценена ситуация доведе до първия реален шанс за "Кристъл Палас" - вратарят на домакините Лукас Пери спря непозволено откъсналият се Уче. Джъстин Девени вкара от дузпа в 92-ата мин. Малко по-късно Девени нацели и греда.

И когато гостите повярваха в чудото, дойде моментът и на заменилия Ампаду в 87-ата мин Груев да изработи прекия свободен удар, от който падна четвъртия гол за "Лийдс" в 11-ата мин от добавеното време.

Борна Соса е вдигнал във въздуха Илия Груев на границата на наказателното поле. От последвалия пряк свободен удар пад голът за 4:1 за "Лийдс" над "Кристъл Палас". СНИМКИ: РОЙТЕРС
Борна Соса е вдигнал във въздуха Илия Груев на границата на наказателното поле. От последвалия пряк свободен удар пад голът за 4:1 за "Лийдс" над "Кристъл Палас". СНИМКИ: РОЙТЕРС

В последните си 4 мача "Лийдс" спечели 8 точки след успехи над "Челси" (3:1) и "Кристъл Палас" (4:1) и две равенства - 3:3 с "Ливърпул" и 1:1 с "Брентфорд". Преди това отборът, воден от Даниел Фарке, беше близо да препъне и "Манчестър Сити", след като стигна от 0:2 до 2:2 на "Етихад", но допусна гол за 2:3 в 91-ата мин.

След силната серия "Лийдс" вече е с 6 точки над зоната на изпадащите и намиращия се "под чертата" "Уест Хем". 

Борна Соса е вдигнал във въздуха Илия Груев на границата на наказателното поле. От последвалия пряк свободен удар пад голът за 4:1 за "Лийдс" над "Кристъл Палас". СНИМКИ: РОЙТЕРС
Илия Груев се държи за десния глезен след грубото нарушение от Борна Соса.
Борна Соса е вдигнал във въздуха Илия Груев на границата на наказателното поле. От последвалия пряк свободен удар пад голът за 4:1 за "Лийдс" над "Кристъл Палас". СНИМКИ: РОЙТЕРС

