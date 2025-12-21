Световен вицешампион с България лидер във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските волейболисти Венислав Антов и Владимир Гърков записаха 5-геймови победи в 12-ия кръг на френското първенство.

Вени, който е световен вицешампион от Манила 2025, и неговият „Туркоан" биха 3:2 (25:23, 25:16, 23:25, 18:25, 15:8) "Кан" у дома. 21-годишният диагонал записа 20 точки (1 ас, 2 блока).

С успеха тимът на Антов излезе лидер във временното класиране с 11 победи и 1 загуба (29 точки). „Туркоан" измести „Монпелие" (10/2/28), който падна 1:3 при гостуването си на „Ница".

Гърков реализира 14 точки (1 ас, 1 блок) за „Сен Назер", който се наложи като гост на „Нарбон" след 3:2 (23:25, 32:30, 25:15, 20:25, 20:18).

Въпреки това тимът на 22-годишния посрещач остана последен с 5 победи, 7 загуби и 12 точки.

След 12 мача Антов има 245 точки, а Гърков – 189. Съответно са на 3-о и 10-о място при реализаторите.