ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно: Отцеубиецът от Неделево ще лежи 16 г....

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21953304 www.24chasa.bg

Васил Терзиев рита за Любо Пенев, няма развитие за стадиона на "Левски"

3760
Кметът Васил Терзиев се включи в турнира за Любо Пенев. Снимка: Startphoto.bg

Кметът на София Васил Терзиев се включи в благотворителния футболен турнир в подкрепа на Любослав Пенев, провеждащ се в залата на ДИТ в столичния квартал „Драгалевци".

Пенев е в онкологична клиника в Германия, където се бори с рак в напреднал стадий.

„Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас", каза Васил Терзиев, който на турнира беше в отбор заедно с легендата от САЩ'94 Емил Кременлиев.

„Организаторите ме поканиха и приех. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Радвам се, че има толкова много отбори и се надявам да стане хубав турнир в подкрепа на нашия приятел", добави кметът на София.

Терзиев коментира и темата със стадион „Георги Аспарухов": „Към момента няма развитие по този проект. Той е важен и вярвам, че ще бъде реализиран в следващите години. Поддържаме контакт с ръководството на "Левски", но в момента търсим най-добрия възможен вариант. Големият спорт не може да се развива без инвестиции от държавата, общините и клубовете."

На турнира играят един куп звезди от българския футбол като Радослав Здравков, Ивайло Чочев, Владимир Гаджев, Валери Божинов и много други.

Кметът Васил Терзиев се включи в турнира за Любо Пенев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване