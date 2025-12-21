Васил Терзиев рита за Любо Пенев, няма развитие за стадиона на "Левски"

Кметът на София Васил Терзиев се включи в благотворителния футболен турнир в подкрепа на Любослав Пенев, провеждащ се в залата на ДИТ в столичния квартал „Драгалевци".

Пенев е в онкологична клиника в Германия, където се бори с рак в напреднал стадий.

„Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас", каза Васил Терзиев, който на турнира беше в отбор заедно с легендата от САЩ'94 Емил Кременлиев.

„Организаторите ме поканиха и приех. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Радвам се, че има толкова много отбори и се надявам да стане хубав турнир в подкрепа на нашия приятел", добави кметът на София.

Терзиев коментира и темата със стадион „Георги Аспарухов": „Към момента няма развитие по този проект. Той е важен и вярвам, че ще бъде реализиран в следващите години. Поддържаме контакт с ръководството на "Левски", но в момента търсим най-добрия възможен вариант. Големият спорт не може да се развива без инвестиции от държавата, общините и клубовете."

На турнира играят един куп звезди от българския футбол като Радослав Здравков, Ивайло Чочев, Владимир Гаджев, Валери Божинов и много други.