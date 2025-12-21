Шеф в БОК "Весела Лечева": Ще дойде ден за възмездие и за корумпираните съдии

Твърдения за корупция в съдебната система, след като от Софийски градски съд отмени решението за избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.

Те дойдоха от главния секретар на БОК "Весела Лечева" - Данаил Димов.

Преди ден бе публикувано решение № 1802 на СГС, ТО VI-25, със съдия-докладчик Весела Трайкова Живкова-Офицерска, което е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Според него изборът на Лечева, която през март получи повече гласове на общото събрание от Стефка Костадинова, е нелегитимен. Това решение може да бъде обжалвано.

Според Данаил Димов, който нарече решението "незаконосъобразно".

"Има фрапиращи грешки. И третокурсник в Юридическия факултет, ще разбере за какво става дума. Това е злоупотреба с право и правосъдие. При една и съща фактическа обстановка по всяко едно от делата, няма как да има различно тълкуване. За тази съдийка получавахме не едно предупреждение. Буквално ни предупредиха, че ще ни "приключи". Слава Богу, решението не е окончателно, то ще бъде обжалвано. Надежда ни дава, че все още има съдии, които все още държат на правото, не са зависими, не са кукли на конци", заяви той.

Димов е категоричен, че от екипа на Весела Лечева ще обжалват решението.

"Кандидатурата на госпожа Лечева е подадена в последния възможен ден от срока. До последно се е колебала дали да се кандидатира. Делата продължават. Няма как да има нови избори, без съдът да се е произвел по старите. Това означава кашата да стане по-голяма, което само ще обслужи интересите на госпожа Костадинова. Ще дойде ден, в който ще има възмездие за всичко и ще се търси отговорност, в това число и от корумпираните съдии, които злоупотребяват с правосъдието. Има още няколко висящи дела, които няма изглед да приключат скоро.", каза той и добави:

"Тази съдийка не беше единствената, за която ни предупреждаваха. Има и други такива. Ние ще се борим докрай и по никакъв начин няма да мълчим, ако видим, че става дума за корумпирано правосъдие. Няма как да ви кажа от кого, но то е видимо".

"Стефка Костадинова няма как да пътува, независимо колко съдии ще си "купят", колко съдии "ще хванат". Тя не е в списъка, задраскана е от МОК. Идеята на цялата тази сага с толкова дела е не Стефка Костадинова да се върне на поста, а да се задържи колкото се може по-дълго. Защо? Има няколко тълкувания. Ще ви ги спестя, защото нямам документи. Ако един ден влезем, ще говоря с документи и всички ще разберат за какво става дума", каза Димов.

Той добави, че въпросът с използването на националния флаг и химна за Игрите все още не е приключил.