Премиерът на Австралия Антъни Албанезе беше освирк...

Карлос Насар гостува коледно на спортисти с интелектуални затруднения

Снимка: ФАФА

В навечерието на коледните празници олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков.

Той зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка" - символ на споделеност и личен принос.

Срещата протече непринудено, без официална програма. Световният и европейски шампион разговаря със спортистите, отдели време и внимание, а атмосферата беше изпълнена с усмивки и радост.

"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от ФАФА в социалните мрежи.

Снимка: ФАФА

