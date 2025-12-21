България с двама нови международни съдии

Васил Минев от София и Мартин Великов от Варна са двамата нови международни футболни съдии от България и техните значки на УЕФА ще важат от началото на 2026-а. Те заемат местата на Никола Попов (София) и Драгомир Драганов (Варна), които може да бъдат пренасочени към ВАР, тъй като в тях не се вижда перспектива.

България остава с шестима съдии на международно ниво, като за първи път при това разпределение на категориите ще има двама в Категория 1 и четирима в Категория 2.

Георги Кабаков остава номер 1 в ранглистата, следван от Радослав Гидженов, като двамата са българските представители в Категория 1. След тях номер 3 е Волен Чинков, който е и най-високо класирания българин в следващата Категория 2. Останалите са Георги Гинчев и новите международни арбитри Минев и Великов.

При жените България остава с три съдийки в Категория 1 – Християна Гутева, Кристина Георгиева и Галя Ечева, които изчерпват и българското представителство при дамите.