Годжа №1 на супер-Г във Вал д'Изер, Вон отново трета

1540
Алис Робинсън, София Годжа и Линдзи Вон Снимка: FIS

София Годжа спечели супергигантския слалом от световната купа по ски алпийски дисциплини във френския зимен център Вал Д'Изер.

33-годишната италианка премина трасето за 1,20,24 мин.

Втора на 15 стотни от секундата пасив остана Алис Робинсън (Нова Зеландия), а легендарната Линдзи Вон е трета на 36 стотни.

41-годишната американка стана трета и в спускането на същата писта вчера.

След изминалите 13 кръга в генералното класиране за големия кристален глобус продължава да води Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, пред Алис Робинсън с 484. Трета е Годжа с 372.

В подреждането за малката световна купа в супер-Г начело е Робинсън със 180 точки, пред Годжа със 160, Вон със 110 и други.

