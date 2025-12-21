Син на легенда напуска "Черноморец", отива в "Етър"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на легендата на "Черноморец" и любимец на феновете на "акулите" от близкото минало Стефан Трайков, носещ същото име, напуска клуба по собствено желание.

Договорът на Трайков-младши беше до лятото на 2026-та. 20-годишният десен халф вече се е разбрал и ще подпише с "Етър".

"Синя Коледа" организира "Черноморец" в събота на стадион "Иван Притъргов" в кв. Долно Езерово. Празничното настроение донесоха клубни легенди начело със Златко Янков. Беше почетен 90-годишният славен ветеран Пано Костов.

Разигра се томбола и дарения за 11-годишният Никола Димов, който се нуждае от сложна операция за удължаване на бедрена кост.

Децата и юношите на "Черноморец" ще получат подаръци и лакомства от премененият изцяло в синьо дядо Коледа.