Облякоха в синьо Дядо Коледа в Бургас, събират пари за болно дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Облечен изцяло в синьо Дядо Коледа зарадва всички в Бургас, обичащи футболен клуб "Черноморец".

Стилно тържество организира собственикът и президент на "акулите" д-р Спасимир Иванов, който събра на едно място 90-годишния славен ветеран Панайот Костов, легендата на клуба Златко Янков и децата от школата, които получиха куп подаръци.

Всички се обединиха около свещения завет "Бургас в кръвта, с "Черноморец" в сърцето".

Предколедното шоу с разиграна томбола ще помогне финансово и на 11-годишният Никола Димов за спешно лечение в чужбина.