Шеф в "Ред Бул": Верстапен ще приключи кариерата си при нас

Изпълнителният директор корпоративни проекти и инвестиции в "Ред Бул" Оливер Минцлаф изрази увереност, че четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще завърши кариерата си в тима.

"Най-важното нещо за един спортист е да вижда, че всички в отбора дават всичко за него. Вярвам, че Макс е впечатлен от начина, по който се развихме през последната година и от настроение, което имаше в тима", каза Минцлаф в интервю за нидерландското издание Де Телеграаф.

28-годишният Верстапен не успя да стане световен шампион за пети пореден път, след като изгуби титлата за едва две точки спрямо британеца Ландо Норис, но бе категорично най-добрият пилот през втората половина от сезона.

От следващата година във Формула 1 ще се използват нов тип двигатели, което може изцяло да преобърне подреждането на стартовата решетка, но Минцлаф вярва, че в "Ред Бул" са готови отново да бъдат на върха.

"Макс винаги е искал да печели и да има най-добрата възможна кола. Ние искаме същото. Докато Макс смята, че работим по този начин, той ще остане лоялен на отбора", изрази увереност Минцлаф.

"За мен няма съмнение, че Макс ще приключи кариерата си в "Ред Бул", каза още той.

Настоящият контракт на нидерландския пилот изтича в края на 2028 година, но в него има и освобождаваща клауза.