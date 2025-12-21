ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Али Ахмети беше преизбран за лидер на най-голямата...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21955404 www.24chasa.bg

В Испания хвалят Пламен Андреев

1920
Пламен Андреев Снимка: facebook.com/realracingclub/

Сериозна похвала получи юношата на “Левски” и младежки национал Пламен Андреев за изявите си с екипа на “Расинг” (Сантандер) в последния мач за календарната година. Отборът на българина завърши 1:1 като гост на “Уеска”. А родният страж отново започна като титуляр, както в последните 2 мача от испанската втора дивизия. Българинът завърши срещата с три ключови спасявания. А в Испания са категорични, че нашият страж е изиграл най-силния си мач за “Расинг”. Андреев премина през лятото в новия си тим като преотстъпен от “Фейенорд”, който го купи преди година от “Левски”.

Отборът на родния страж е лидер във второто ниво на испанския футбол.

Пламен Андреев Снимка: facebook.com/realracingclub/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване