В Испания хвалят Пламен Андреев

Сериозна похвала получи юношата на “Левски” и младежки национал Пламен Андреев за изявите си с екипа на “Расинг” (Сантандер) в последния мач за календарната година. Отборът на българина завърши 1:1 като гост на “Уеска”. А родният страж отново започна като титуляр, както в последните 2 мача от испанската втора дивизия. Българинът завърши срещата с три ключови спасявания. А в Испания са категорични, че нашият страж е изиграл най-силния си мач за “Расинг”. Андреев премина през лятото в новия си тим като преотстъпен от “Фейенорд”, който го купи преди година от “Левски”.

Отборът на родния страж е лидер във второто ниво на испанския футбол.

