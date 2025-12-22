ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

“Атлетико” (Мадрид) следи Светослав Вуцов

Светослав Вуцов изпрати най-силния си сезон, след като премина в "Левски". СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Стражът на “Левски” Светослав Вуцов е попаднал в полезрението на един от най-добрите испански тимове - “Атлетико” (Мадрид), научи “24 часа”. Екипът на легендата в треньорството Диего Симеоне следи изкъсо изявите на отказалия се от националния тим на България вратар.

Както е известно, емблемата на мадридчани на вратата - Ян Облак, кара своя 11-и сезон с екипа на “дюшекчиите”. Словенецът е на 32 г. А в “Атлетико” вече се оглеждат за негов заместник.

Вуцов най-вероятно е хванал окото на гранда по време на гостуването на България на Испания във Валядолид. Въпреки че допусна 4 гола в срещата от световните квалификации, българинът се отличи с 8 спасявания. А след този двубой бе начело на вратарите с най-много отразени удари в пресевките на мондиала в зона Европа.

Отделно Вуцов бе един от главните виновници клубният му “Левски” да стигне до плейоф в Лигата на конференциите. А в първенство 23-годишният вратар е лидер по сухи, както и по най-малко допуснати голове от всички на своя пост.

Разбира се, “Атлетико” гледа и други на поста на Вуцов, и то в цял свят. Но само това, че клуб от подобен калибър му е хвърлил око и следи изявите на младия страж, е страхотно признание за неговата работа.

