68% е шансът “Левски” да спечели титлата в България

Статистическият футболен анализ на Football Meets Data вече дава на клубния тим на Вуцов - "Левски", шанс от 68% да спечели титлата у нас. Преди януарската пауза в елита на България "сините" имат аванс от 7 точки пред преследвачите си ЦСКА 1948 и серийния първенец "Лудогорец". Ако прогнозата се сбъдне, Хулио Веласкес ще изведе "Левски" до първа титла от 17 години насам. А пък серията на "Лудогорец" (14 титли) няма да бъде продължена и така разградчани няма да изравнят световния рекорд от 15 поредни отличия, който се държи от "Тахеа" от Вануату. Колкото "Лудогорец" имат още латвийският "Сконто" (Рига) и "Линкълн Ред Импс" от Гибралтар.

Лидерът в Първа лига пък среща сериозни трудности да се раздели с трио, което не попада в плановете на треньора на отбора Веласкес. Става дума за Карлос Охене, Фабио Лима и Патрик Мислович. Тримата получиха шанс да се докажат на испанския предводител на столичани, но не успяха да го направят. Срокът на договорите на ненужните в "Левски" изтича в края на сезона, но "сините" искат да се разделят с тях през зимата, с цел да не им плащат заплата, а също така и ако могат, да изкарат някаква трансфера сума. И тримата обаче отказват и държат да останат на "Герена" до края на контрактите си.