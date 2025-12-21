И Никълас Пенев се включи в турнира за баща си Любо

19 250 лв. се събраха на благотворителното събитие

По-малкият син на Любо Пенев - Никълас, се включи в благотворителния турнир в подкрепа на баща си, който се състоя в залата на ДИТ в квартал "Драгалевци". Ник се включи в отбора "Любо и приятели", със селекционер и играещ треньор бившият №1 на България Радослав Здравков и съставен от тези, които ритаха редовно с Любо в залата, преди да дойде лошата новина, че е приет в германска болница с напреднал стадий на рак.

Турнирът

завърши с победа

за отбора на

ВМВ, предвождан

от Валери

Божинов,

който победи на финала "Прилепите". Но на никого не му пукаше за крайния резултат, а единственото бе подкрепата за Любо, една от най-големите личности в родния футбол през последните години. В крайна сметка цели 29 тима платиха таксата по 200 лева, за да участват, което си е абсолютен рекорд за аматьорско състезание у нас.

Паралелно с това имаше две кутии за дарения, които никой не подмина. Дори в залата идваха хора, които не се включиха във футбола, но минаха само за да дарят.

Преди финалите имаше и търг за фланелки на различни футболисти, които се включиха в инициативата. Както споделиха организаторите, нито един, на когото са се обадили, не е отказал.

Разбира се, най-крупната сума бе за фланелката на Любо. За нея 1800 лева брои собственикът на веригата супермаркети ВМВ Васил Михайлов. Тази на Валери Божинов купи Борислав Беширов. Световният шампион по борба Рахмат Сукра взе тази на Филип Кръстев от националния отбор. Кметът на София

Васил Терзиев

спечели на

Радослав

Кирилов

от любимия му "Левски".

Васил Терзиев бе една от изненадите, които се появиха на терена. "Тук не съм като кмет, а като приятел. Обикновен футболист. Да подкрепя Любослав Пенев, един от любимците на България", обясни той.

Терзиев взе отношение и по стадиона на "Левски", който вече от доста време е общинска собственост, след като бе прехвърлен от МВР.

Кметът на София Васил Терзиев държи фланелката на Ради Кирилов, която спечели на търга.

"Към момента няма ново развитие. Но това е важен, голям проект, който трябва да се реализира в близките години. Държавата, общините и клубовете трябва да инвестират в базата, защото без нея няма как да се прави голям спорт", отвърна Терзиев на въпроса за стадиона.

В крайна сметка сумата набъбна до 19 250 лева, като броенето на парите продължи доста след края на турнира и емоциите, които предизвика.

Почти всички свободни футболисти, които са останали в София, бяха в залата. Дойдоха Ивайло Чочев, братята Георги и Илия Миланови и много други.

"Тук не сме дошли да се делим на "червени" и "сини" и каквито и да е. А да покажем подкрепата си за Любо", категоричен бе Валери Божинов, който бе един от най-активните в рекламирането на състезанието.

Васил Терзиев се поздравява с Валери Божинов.

"Любо Пенев ми е като баща. Няма как да не дойда", отсече Георги Миланов, който в момента играе в Румъния. Любо бе един от треньорите, който даде път на Миланов във футбола.

"Искам първо да кажа, че съм очарован от огромния интерес. Дори разбрах от организаторите, че в един момент са спрели да записват отбори, защото е трябвало да се играе два дни. Това показва колко много хора обичат Любо Пенев. А за него какво да кажа - невероятен, изключителен професионалист, който държи на всеки един детайл", заяви един от лидерите на "Лудогорец" Ивайло Чочев. Той е категоричен, че първенството още не е решено и разградчани ще се борят до последно за титлата.

Фланелката на Любо предизвика най-голям интерес на търга за екипи.

"Аз не съм от хората, които обичат да приказват много за разлика от много други. Сега в момента всяка една дума е излишна. Самият факт, че толкова много хора, не само днес, но и в цяла България са съпричастни с коварната болест на Любо Пенев, говори. Какво мога да кажа? Убеден съм, сигурен съм, че с подкрепата на всички и най-вече с неговия характер той ще превъзмогне и отново ще започне пълноценно да работи", заяви Радослав Здравков.

Той отличи

професионализма

и дисциплината

като водещи

качества в

характера на

Пенев,

които са били в основата на неговите успехи през годините. "На първо място, аз се съмнявам, че много хора не го познават. Мисля, че повечето футболни хора знаят за неговите качества. Но две са основни: неговият професионализъм и дисциплина. Много държи на тези неща и може би затова и е постигнал тези успехи", продължи той.