Бранител на "Барса" с тежка контузия, аут е за дълго

Централният защитник на "Барселона" Андреас Кристенсен няма да може да играе с месеци, тъй като има разкъсване на кръстните връзки в коляното, съобщиха от клуба.

29-годишният датчанин е усукал лявото си коляно по време на последната тренировка преди двубоя с "Виляреал" от испанското първенство. Направените изследвания са показали, че операция не е нужна, но въпреки това се очаква възстановяването му да отнеме дълго време.

Контузията поставя под огромна въпросителна участието на Кристенсен на световното първенство, ако Дания се класира за него. В края на март скандинавците ще приемат Република Северна Македония, а при победа ще играят с един измежду Чехия и Република Ирландия за място на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико идното лято.