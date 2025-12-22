Сафонов до Дукадам и Игита с 4 спасени дузпи за голям трофей

Германец отразява цели пет 11-метрови удара за купата преди 5 години

Руснакът Матвей Сафонов спаси 4 дузпи срещу “Фламенго” и спечели Междуконтиненталната купа за “Пари Сен Жермен”, негов 6-и трофей за сезона. С това бе повторен рекордът на “Манчестър Сити” и “Байерн”. Сафонов е първият, който постига това в официален турнир на ФИФА. Той влезе и в компанията на други велики вратари, които са направили същия подвиг във финали на големи турнири.

Постижението на Сафонов може би е доста по-лесно постижимо днес, когато има специализирани сайтове и треньори, които са готови предварително с това къде се бият дузпите от даден играч. При него записките бяха на кърпата. Джордан Пикфорд стана популярен с бутилката за вода. А преди всичко бе игра на нерви между вратар и изпълнител.

Първият, който постигна невероятните 4 отразени дузпи, е великият Хелмут Дукадам, донесъл купата на европейските шампиони за румънския “Стяуа” срещу “Барселона”, и то на испанска земя. Финалът бе в Севиля. Сафонов се оказа с микрофрактура на ръката срещу бразилския тим, докато Дукадам приключи на 27 години заради тромб в ръката. С него той играе в незабравимия финал.

През 2009 г. румънецът разкри тайната си. Първо наблюдавал засилката на Алесанко и усетил, че ще бие вдясно. И успява да отрази удара. Втората дузпа била чиста психология. Помислил, че Педраса със сигурност ще повтори ъгъла, защото повечето вратари обикновено го сменят. И отново се хвърля вдясно и постига успех. Алесанко пък сам го улеснил. Дукадам бил сигурен, че отново ще бие вдясно, след като не очаквал вратарят да бъде там трети пореден път. И при изпълнението на Маркос се хвърля вляво. Краен резултат 2:0 за “Стяуа” при изпълнение на дузпи. Защото и вратарят на “Барселона” Урутия отразява първите два удара на Михаил Маджару и Ласло Бьолони, което е предостатъчно за победа в нормален мач. Но го губи.

Три години по-късно и небеизвестният Рене Игита влиза в този клуб. Един от най-нестандартните вратари в историята, който играеше повече като полеви играч, отколкото пред голлинията. Има над 40 гола в кариерата си.

Игита извежда колумбийския “Атлетико Насионал” до финала за “Копа Либертадорес”, южноамериканския еквивалент на КЕШ. С парагвайския “Олимпия” (Асунсион) си разменят две победи с по 2:0. И идват дузпите.

Андерс Ескобар, който бе разстрелян заради автогола си на световното в САЩ през 1994 г., извежда “Атлетико” напред. Вратарят на парагвайците Евер Алмада не уцелва вратата на Игита. Албейро Урусиага и Густаво Бенитес са точни при вторите изпълнения. Същото правят Джон Трелес и Хериб Чамас при третите. Алексис Вега пропуска четвъртата за “Атлетико” и Алфредо Мендоса изравнява. Пета дузпа изпълнява самият Игита и вкарва, но Раул Амарила също бележи. И започва шоуто на вратарите. Алмада спасява удара на Фелипе Перес, а Игита този на Габриел Чавес. Следват отново пропуски на Гилдардо Гомес и Хорхе Гуаш. И нови на Луис Коронкоро и Фермин Булбоена. Леонел Алварес бележи деветата дузпа за колумбийския тим, а Игита прави четвърто поредно спасяване на Карлос Салабрия. И вратарят влиза в историята на родния си футбол.

Има и други примери с по четири спасени дузпи. На 23 октомври 2024 г. резервният вратар на “Бока Хуниорс” Леандро Брей влиза в 1/4-финала за купата срещу “Химназия” (Ла Плата) и класира отбора си за следващия кръг, където отпада с 3:4 от “Велес Сарсфийлд”.

Същата година на 8 февруари вратарят на Южна Африка Ронуен Уилямс става герой в 1/4-финала на първенството на Африка срещу Кабо Верде. Редовното време и продълженията завършват 0:0. И Уилямс спасява ударите на бившия играч на “Манчестър Юнайтед” Бебе, на Вили Самедо, на Ларос Дуарте и на бившия играч на “Черно море” Патрик Андраде. Уилямс продължава серията си със спасена дузпа срещу Нигерия на 1/2-финала, който обаче е загубен, и още две в мача за третото място, спечелено срещу ДР Конго след 11-метрови. В края на годината за това е номиниран и за трофея “Лев Яшин” от ФИФА.

Ирландецът Киран Кели също има уникалното постижение във финала за купата през 2010 г. До този момент неговият “Слиго Роувърс” няма трофей от 16 години.

Мачът с фаворита “Шамрок Роувърс” завършва 0:0, след което Кели лови ударите на Гари Туиг, Пат Флин, Крис Търсън и Пади Кавана. Колегата му успява да отрази само тези на Конър О'Грейди и Алан Кийн. Еоин Дойл и Гари Маккейб са точни и черната серия е спряна. “Слиго Роувърс” стига до финала и през следващия сезон, този път срещу “Шелбърн” и Кели отново е герой. Той спасява две дузпи след 1:1 в редовното време и продълженията и тимът му отново вдига трофея.

Но едва ли някой ще повтори подвига на настоящия резервен вратар на “Майнц 05” Даниел Бац. Той влиза обаче в историята на “Саарбрюкен” на 3 март 2020 г. В 1/4-финал за купата неговият тим се изправя срещу елитния “Фортуна” (Дюселдорф) и става първият в историята на турнира, който влиза в четворката от толкова ниско ниво. Бац спасява цели 5 дузпи, една в редовното време и след това още 4 за определяне на победителя.

Двата тима трябва да изпълнят цели 20 11-метрови, за да има победител. Бац отразява ударите на Кенан Караман, Кевин Щугер, Матиас Цимерман и Цанка. Колегата му Флориан Кастелмайер пък се справя с две дузпи, а Щефан Ондрист пропуска своята.

Мачът дори не се играе в Саарбрюкен заради ремонт на стадион “Лудвигспарк”, а се отива във Фюлклинген и само 7000 зрители виждат чудото. Треньорите са седнали на бели пластмасови столове, защото няма място за тях на пейката.

Редовните 90 минути са пълни с екшън. Аматьорският тим повежда с гол на Тобиас Янике в 31-ата минута. В 82-ата Бац спасява дузпа на Роуен Хенингс. В последните секунди вратарят на “Фортуна” Кастелмайер извежда Цанка с глава след корнер и се стига до равенството.

29-годишният тогава Бац прави невероятни спасявания след удари на Хенингс, Жан Цимер, Келвин Офори, Караман и отново Хенингс секунди преди дузпата. Реално Хенингс просто я изпълнява доста леко и вратарят няма проблеми. Защитата пред него пък блокира ударите на Алфредо Моралес и отново Хенингс, а от чисти положения два пъти Офори не уцелва вратата.

Реално освен гола “Саарбрюкен” има само две положения на контраатака, но Янике е спрян от Кастелмайер.

“Фортуна” e четвъртият професионален тим, който е елиминиран от “Саарбрюкен”. В първия кръг елиминира “Ян Ребенсбург” от Втора бундеслига с 3:2. След това се справя и с елитния “Кьолн” със същия резултат. И преди подвига срещу “Фортуна” се справя след дузпи и с “Карлсруе”, който също е във Втора Бундеслига.

Приказката приключва на 9 юни, когато тимът пада с 0:3 от “Байер” (Леверкузен) пред празните трибуни във Фюлклинген, защото вече е обявена пандемията. А трофея печели “Байерн” (Мюнхен), който бие 4:2 “Байер” пред празните трибуни на “Олимпиящадион” в Берлин след голове на Давид Алаба, Серж Гнабри и два на Роберт Левандовски. За “Байер” се разписват Свен Бендер и Кай Хаверц от дузпа.

