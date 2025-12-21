След Пламен Андреев и "Барселона" би "Виляреал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът на Испания "Барселона" победи с 2:0 "Виляреал" като гост в среща от 17-ия кръг, 4 дни след като втородивизионният "Сантандер" с младежкия ни национал Пламен Андреев на вратата отстрани с 2:1 "жълтата подводница" в турнира за кралската купа.

Рафиня (13) и Ламин Ямал (63) се разписаха за каталунските гости. "Виляреал" пък игра с човек по-малко от 39-ата мин заради грубо нарушение на Ренато Вейга срещу Ямал.

С успеха "Барса" събра 46 точки от 18 изиграни двубоя и възстанови аванса си от 4 пред втория "Реал" (Мадрид). Виляреал е на четвърто място в таблицата с 35 точки, но с 2 мача по-малко.