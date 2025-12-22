Прочута лекарка се грижи за Григор Димитров преди Австралия

Новият сезон наближава и Григор Димитров взема подходящите мерки.

Най-добрият български тенисист в историята се подготвя в Дубай в академията на бившия си треньор Патрик Муратоглу. Димитров вече работи с нов човек - Ксавие Малис от Белгия, след като в рамките на три месеца обяви, че се разделя с Джейми Делгадо и Дани Валверду. С единия спечели последната си засега титла в Бризбейн миналата година и се върна в топ 10. Другият е най-успешният му треньор, тъй като бе в екипа, когато през 2017 г. Григор стана шампион във финалите на АТП в Лондон и стана №3 в световната ранглиста.

Тези дни Димитров разнообразяваше заниманията си на корта с посещения при елитна лекарка. Родената в Сърбия д-р Радмила Лукиян е създател на клиниката Lucia. При дерматолозите там и лично при споменатата специалистка често ходят известни хора и от шоубизнеса като Линдзи Лоън и Ева Лонгория.

“Тъй като елитните тенисисти се насочват към Австралия, е време на корта да излезе грижата за кожата”, написа Радмила Лукиян под снимката си с Григор, която публикува в социалните мрежи.

Заради VIP пациентите си лекарката често присъста в текстове на британските и американски вестници.

Димитров смята да започне новата година точно с турнира в Бризбейн. В същото време неговата приятелка Ейса Гонсалес си е в Мексико и се похвали с посещение на концерт на рапъра Bad Bunny. По време на едно от парчетата роденият като Бенито Окасио изпълнител отиде в ложата при актрисата и други свои приятели.