Мони Николов с най-тежка загуба в Русия, брат му Алекс събра 230 точки в Италия

Българското явление в световния волейбол Мони Николов записа най-тежката си загуба в Русия.

В среща от 14-ия кръг воденият от бившия ни национален селекционер Пламен Константинов „Локомотив" (Новосибирск) отстъпи с 0:3 (17:25, 20:25, 22:25) срещу „Зенит" в Санкт Петербург.

Така Мони и съотборниците му паднаха за 3-и път този сезон, като в предишните 2 пъти това стана с по 1:3 (от „Факел Ямал" и „Динамо", Москва). С 11 победи и 33 точки „Локомотив" заема третата позиция.

В Санкт Петербург Николов записа 4 точки. Едната от тях 19-годишният разпределител реализира директно от начален удар.

В следващия си мач „железничарите" на Константинов срещат „Динамо" (Москва) в полуфинал от турнира за суперкупата на Русия в четвъртък, 25 декември.

Братът на Мони - Алекс Николов, пък помогна значително за победата на „Лубе" с 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) при гостуването на „Кунео" в 12-ия кръг на италианската серия „А".

22-годишният световен вицешампион от Манила 2025 се отчете с 15 точки, като 3 бяха от начален удар. По-резултатен от него бе единствено канадецът Ерик Льопки с 16 точки.

Общо в 11-те мача, в които е играл досега през сезона в първенството, Алекс има 230 точки.

На 6-ата позиция в класирането „Лубе" има 7 победи, 5 загуби и 22 точки.