ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български нападател вкара гол от центъра в Унгария...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21957694 www.24chasa.bg

Тимът на Мъри Стоилов би пряк съперник за Европа, на полусезона е с най-добра защита в Турция

1804
Станимир Стоилов Снимка: instagram.com/goztepe/

Станимир Стоилов продължава да се доказва като треньор на много високо ниво в елита на Турция.

Неговият "Гьозтепе" би "Самсун" , който му е пряк съперник за евроквота, 2:0 у дома в 17-ия кръг след попадения на Арда Окан Куртулан (23, 68).

Така след края на първия дял в комшийското първенство тимът на Мъри заема 4-о място във временното класиране, което дава право турнирите с 32 точки.

Освен това на полусезона е с най-добрата защита със само 9 допуснати гола. Лидерът "Галатасарай" е втори с 12.

"Самсун" остана 6-и с 25 т.

Станимир Стоилов Снимка: instagram.com/goztepe/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване