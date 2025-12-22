Тимът на Мъри Стоилов би пряк съперник за Европа, на полусезона е с най-добра защита в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станимир Стоилов продължава да се доказва като треньор на много високо ниво в елита на Турция.

Неговият "Гьозтепе" би "Самсун" , който му е пряк съперник за евроквота, 2:0 у дома в 17-ия кръг след попадения на Арда Окан Куртулан (23, 68).

Така след края на първия дял в комшийското първенство тимът на Мъри заема 4-о място във временното класиране, което дава право турнирите с 32 точки.

Освен това на полусезона е с най-добрата защита със само 9 допуснати гола. Лидерът "Галатасарай" е втори с 12.

"Самсун" остана 6-и с 25 т.