Висшата лига се изказа по казуса с балтията срещу Илия Груев

Националът Илия Груев влезе в края на домакинския за неговия “Лийдс” мач от 17-ия кръг на английската Висша лига срещу “Кристал Палас” и след нарушение срещу него последва последният гол за победата с 4:1 на йоркширци дълбоко в добавеното време.

25-годишният халф отнесе балтия от хърватина Борна Соса на границата на наказателното поле. Първоначално главният арбитър Томас Брамал отсъди дузпа за “Лийдс”. Жоел Пиру се подготвяше да я изпълни, когато след намеса на системата за видеонаблюдение стана ясно, че фаулът срещу Груев е извършен извън пеналта.

Реферът промени решението си, но това не помогна на гостите от Лондон. Германецът Антон Щах врътна майсторски топката от прекия свободен удар и оформи крайния резултат 4:1.

Вчера от Висшата лига излязоха с изявление по казуса с прегледа на ситуацията в своя профил Match Centre, обявявайки, че съдията е постъпил правилно като е отменил дузпата.

“90+8'. След преглед с ВАР съдията отмени първоначалното решение за дузпа в полза на “Лийдс”. Той установи, че контактът при нарушението е извън наказателното поле, поради което крайното решение е директен свободен удар”, гласи изявлението на Висшата лига.

С успеха над “Палас” “Лийдс” записа 4-и мач поред без загуба в елита на Англия и се изкачи на 16-ата позиция с 19 точки.

Така йоркширци се отдалечиха на 6 точки от зоната на изпадащите, в която първи под чертата е “Уест Хем” с 13 т.