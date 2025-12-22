ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова на преглед в австрийска клиника днес

Милена Тодорова Снимка: IBU

Изследвания в реномирана австрийска клиника ще бъдат направени днес на най-добрата ни биатлонистка Милена Тодорова.

Причината - по време на последния лагер преди началото на сезона в световната купа, проведен в Идре (Шв), тя е изкарала тежко вирусно заболяване. Последиците от него още не са изчистени напълно.

“Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване.

Целите ни са медал от олимпиадата.

Каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, оттук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет”, обяви пред БНТ президентът на федерацията по биатлон Атанас Фурнаджиев.

Явно заради не напълното си възстановяване Тодорова се отказа от участие в преследването на 10 км от световната купа в Гран Борнан (Фр).

Милена Тодорова Снимка: IBU

