Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

Лежалият в затвора Дани Алвеш иска да купи португалски клуб

Дани Алвеш Снимка: danialves/ instagram

Бившият футболист на "Барселона" и бразилския национален отбор Дани Алвеш е заинтересован от придобиването на "Сао Жоао де Вер", футболен клуб от Лига 3 на Португалия. Той също така обмисля завръщане към професионалния футбол през следващите шест месеца, съобщава Globo.

Първоначалното предложение е играчът да играе за отбора, като същевременно изпълнява административни и спортни управленски функции. Алвеш дори обмисля завръщането си още през следващия сезон.

Бразилецът не е играл от 2023 г., след като беше арестуван в Испания по обвинения в сексуално посегателство. Делото продължи повече от година, през което време той остана в ареста, а през 2024 г. беше осъден на четири години и половина затвор. През 2025 г. съдът отмени присъдата поради недостатъчни доказателства.

Дани Алвеш е шесткратен шампион на Испания, трикратен победител в Шампионската лига с "Барселона" и двукратен носител на купата на УЕФА със "Севиля". Защитникът е спечелил и два пъти френското първенство с ПСЖ.

