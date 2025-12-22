ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рекордна покупка на "Ливърпул" може да пропусне сезона

Рекордна покупка на "Ливърпул" може да пропусне сезона

Александър Исак Снимка: "Ливърпул"

Контузията на нападателя Александър Исак може да се окаже сериозна, опасяват се в "Ливърпул". Шведският национал получи травмата при победата с 2:1 над "Тотнъм" в събота и "червените" все още чакат резултатите от ядрено-магнитния резонанс. Според английски медии обаче, ако се докаже че рекордната лятна покупка през лятото от "Нюкасъл" има счупване, той ще пропусне отстатъка от сезона.

Исак бе контузен при удара за първия гол, който е негов втори за тима от "Анфилд". Той се задържа на терена само 11 минути, след като влезе на почивката на мястото на друг принудително заменен - Конър Брадли.

Мениджърът Арне Слот призна в интервюто след мача, че състоянието на Исак не е добро: "Когато футболистите не могат дори да опитат да се върнат на терена, тогава нещата не изглеждат окей. Това е просто мое чувство, без медицински доказателства. Все още не знаем дали ще отсъства, но се надяваме да не бъде за дълго време".

