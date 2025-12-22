"Манчестър Юнайтед" остана без куп основни футболисти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на "Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандеш ще отсъства за "известно време", след като се контузи при победата с 2:1 над "Астън Вила" в неделя в мача от Висшата лига на "Вила Парк".

"Мисля, че са меки тъкани, така че ще отнеме известно време. Ще видим", каза мениджърът Рубен Аморим.

Фернандеш игра до почивката и бе заменен от Лисандро Мартинес.

"Юнайтед" вече е без Браян Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи, които играят в купата на африканските нации. Халфът Коби Мейно е аут поради контузия на прасеца, получена по време на тренировка. Още преди контузията на Фернандеш, Аморим каза, че отсъствието на Мейно идва в неподходящ момент.