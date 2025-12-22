ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефка Костадинова: Ще питам МОК дали са ми зачеркнали олимпийската титла (Видео)

Стефка Костадинова Снимка: Велислав Николов

"Ще питам МОК дали са ми зачеркнали олимпийската титла, както твърди един господин. Аз съм Стефка Костадинова и мен никой не може да ме зачеркне. Аз имам олимпийска титла, седем световни титли и близо 40 години световен рекорд и не знам как мога да бъда зачеркната", това каза Стефка Костадинова по повод думите на избрания за генерален секретар Данаил Димов в неделя от Весела Лечева. 

Според нея няма никаква опасност делегацията на зимната олимпиада да бъде без знаме и химн. 

"Всичко е обезпечено за спортистите и няма да има проблеми за спортистите. Това са пълни измишльотини, за да се нагнетява напрежение. Всичко е обезпечено за делегацията ни и всеки ден ходя на работа в олимпийския комитет", отсече Стефка. 

Костадинова каза това на поклонението пред Боян Радев. Тя е кума на сина му и кръстница на внучето на олимпийския шампион. 

Стефка Костадинова

